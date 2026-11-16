Гололедица и шторм: метеоролог предупредила жителей Московского региона о погоде 18 ноября

Среда, 18 ноября, станет самым ненастным днем в Москве и Московской области на этой неделе: синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом на протяжении всех суток и сильный ветер. В последующие дни погода меняться почти не будет, разве что перестанет выпадать снег в дневные часы и утихнет ветер — такой режим сохранится по меньшей мере до субботы. Температура воздуха в дневное время при этом всю неделю будет положительной и выше климатической нормы, поэтому устойчивого снежного покрова в столичном регионе не сформируется. Таким прогнозом с Общественной Службой Новостей поделилась специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.

Эксперт указала, что зима в Москву и область на этой неделе точно не придет, но она может о себе напомнить.

Во вторник, 17-го числа, погоду еще будет определять периферия антициклона. Ночью у нас без осадков и будет подмораживать. Минимальная температура в Москве -1…+1, по области до -3 градусов. Днем погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается влияние атлантического циклона, но уже поздним вечером. Максимальная температура в Москве +1…+3, по региону +1…+4 градуса. Сохранится южный ветер, — поделилась собеседница издания.

Самая сложная и ненастная погода на этой неделе ожидается в среду, продолжает синоптик.

Погодный режим: облачно, с осадками в течение всех суток. Это будет снег, мокрый снег вперемешку с дождем. Ночью местами возможна гололедица. Минимальная температура будет отрицательная: 0…-2 градуса по Москве, -3…+2 по региону. Дневная температура +1…+3 в городе, +1…+6 градусов по региону. То есть среднесуточная температура воздуха остается выше климатической нормы. Но неприятным моментом будет довольно плотный ветер — днем порывы до 12–14 метров в секунду, — говорит она.

По предварительным прогнозам, характер погоды в последующие дни — с четверга по субботу — меняться практически не будет, указала Позднякова.

Фон атмосферного давления остается пониженным. В ночные часы местами небольшие осадки, где-то мокрый снег с дождем. Днем просто небольшой дождь в чистом виде. Ожидаемая преобладающая температура во всем столичном регионе: -1…+3 градуса в ночные часы, +2…+7 в дневные. То есть температура будет выше климатической нормы где-то на 3–4 градуса. Так что пока правильного, сухого снега, который ляжет и сформирует временный снежный покров, мы не ожидаем, — рассказала специалист.

При этом синоптик добавила, что ощутимый переход к зимней погоде в столичном регионе обычно выпадает на последнюю декаду ноября, которая начнется как раз с ближайшей субботы.

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