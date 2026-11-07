Семья с одним ребенком может получить до ₽1,9 млн господдержки: из чего складывается сумма

Экономист Балынин рассчитал федеральные выплаты семье с ребенком в ₽1,9 млн

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Семья с одним ребенком может получить около ₽1,9 млн государственной поддержки, если суммировать федеральные выплаты, связанные с рождением малыша и уходом за ним. Такой расчет представил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с ТАСС. При этом итоговая сумма зависит от заработка матери до декретного отпуска, а часть средств предоставляется не единовременно, а в виде ежемесячных пособий.

По словам эксперта, единовременное пособие при рождении ребенка сейчас составляет ₽28 450,45, а материнский капитал на первенца — ₽728 921,9. Эти две меры поддержки не зависят от уровня доходов семьи. Дополнительно работающая женщина может получить пособие по беременности и родам. Например, при средней официальной зарплате ₽100 тыс. в месяц за два предыдущих года выплата за стандартный декретный отпуск продолжительностью 140 дней составит ₽459 643,8. Размер пособия рассчитывается индивидуально с учетом заработка и установленных законодательством ограничений.

После рождения ребенка предусмотрено ежемесячное пособие по уходу до достижения им полутора лет. В приведенном Балыниным примере его размер составляет около ₽39,92 тыс. в месяц. За 18 месяцев общая сумма таких выплат достигнет примерно ₽718,6 тыс. Если сложить ее с материнским капиталом, пособием при рождении и выплатой по беременности и родам, получится около ₽1,94 млн. Однако это расчет для конкретного уровня заработка, а не гарантированная сумма для каждой семьи. Кроме того, материнский капитал предоставляется в виде сертификата и может использоваться только на предусмотренные законом цели. В отдельных регионах родители также вправе рассчитывать на дополнительные местные выплаты и льготы.

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