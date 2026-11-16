Сообщение Сергея Аксенова: в Керчи развернули оперштаб после удара ВСУ по Крымскому мосту

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня понедельника, 16 ноября, после нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов , передает Интерфакс .

График движения поездов и восстановление железнодорожного сообщения

Ограничения на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив были введены ночью 16 ноября после 02:00 по московскому времени. В связи с временной приостановкой движения оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» проинформировал о задержке четырех пассажирских составов «Таврия», следующих в направлении Крыма:

№ 007/008 Санкт-Петербург — Керчь (опоздание на 4,5 часа);

№ 315/316 Адлер — Керчь (опоздание на 4,5 часа);

№ 092/091 Москва — Керчь (опоздание на 3,5 часа);

№ 027/028 Москва — Керчь (опоздание на 2 часа).

Позднее перевозчик уточнил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, а за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов следит Южная транспортная прокуратура.