Монетный двор выпустил жетон с панорамой Сергиева Посада тиражом 2,5 тысячи
REGIONS: Троице-Сергиева лавра украсила коллекционный жетон «5 пядей»
Фото: [Московский монетный двор]
Московский монетный двор (АО «Гознак») выпустил коллекционный жетон «5 пядей» с панорамой Троице-Сергиевой лавры. Выпуск посвящен Сергиеву Посаду и продолжает серию «Древние города», сообщает REGIONS.
Тираж новинки ограничен — всего 2,5 тыс. экземпляров, что делает ее редким трофеем для коллекционеров и туристов. Жетон выполнен в формате классической биметаллической монеты диаметром 27 мм: кольцо из латуни, диск из мельхиора. В центре реверса — узнаваемый архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, главного духовного и исторического символа округа.
В Московском монетном дворе отметили, что ограниченный тираж подчеркивает сувенирный и коллекционный статус изделия. Серия «Древние города» призвана запечатлеть культурное наследие исторических центров России в миниатюрной чеканке: Сергиев Посад стал в ней вторым — ранее выходил жетон, посвященный Угличу.
По словам специалистов, появление Сергиева Посада в серии — не просто приятный сувенир для гостей города, но и важный элемент популяризации историко-культурного наследия на федеральном уровне. Учитывая небольшой тираж, выпуск наверняка быстро разойдется по частным собраниям.
Приобрести жетон можно в Торговом салоне Московского монетного двора по адресу: Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1.