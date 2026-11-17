Тираж новинки ограничен — всего 2,5 тыс. экземпляров, что делает ее редким трофеем для коллекционеров и туристов. Жетон выполнен в формате классической биметаллической монеты диаметром 27 мм: кольцо из латуни, диск из мельхиора. В центре реверса — узнаваемый архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, главного духовного и исторического символа округа.

В Московском монетном дворе отметили, что ограниченный тираж подчеркивает сувенирный и коллекционный статус изделия. Серия «Древние города» призвана запечатлеть культурное наследие исторических центров России в миниатюрной чеканке: Сергиев Посад стал в ней вторым — ранее выходил жетон, посвященный Угличу.

По словам специалистов, появление Сергиева Посада в серии — не просто приятный сувенир для гостей города, но и важный элемент популяризации историко-культурного наследия на федеральном уровне. Учитывая небольшой тираж, выпуск наверняка быстро разойдется по частным собраниям.

Приобрести жетон можно в Торговом салоне Московского монетного двора по адресу: Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1.