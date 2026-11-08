Бюджеты для топ-менеджеров: Компании меняют условия долгосрочной мотивации

В российских компаниях зафиксировано существенное сокращение программ долгосрочной мотивации (LTI), охватывающих рядовых ключевых сотрудников. Согласно исследованию рынка, проведенному с участием более чем 200 организаций, доля программ, доступных одновременно топ-менеджменту и ключевым специалистам, за 12 месяцев упала с 43% до 35%.

В то же время бизнес перенаправляет ресурсы на удержание высшего руководства: количество программ, сформированных исключительно для руководителей, выросло до 38%. Основными причинами такой трансформации эксперты называют замедление темпов роста выручки, стремление урезать накладные расходы и смещение фокуса на точечный выбор удерживаемого персонала.

Оценка HR-экспертов и увеличение горизонтов выплат

HR-специалист Зулия Лоикова в эфире «Авторадио» отметила, что долгосрочная мотивация традиционно являлась точечным инструментом для категорий сотрудников, чья замена обходится бизнесу слишком дорого. Однако текущий тренд показывает явный демонтаж мотивационных пакетов именно для линейных экспертов при сохранении всех привилегий для руководящего состава. Кроме того, по данным рекрутинговых агентств, работодатели начали планомерно менять временные параметры программ: если ранее стандартный срок получения отложенного вознаграждения составлял 3 года, то сейчас компании массово увеличивают этот горизонт до 5 лет.