Во вторник, 17 ноября 2026 года, родители журналиста Кирилла Бабушкина сообщили о его гибели в зоне проведения специальной военной операции. В профессиональном сообществе Челябинска он был хорошо известен: в 2010-х годах он работал на портале 74.RU, а в последние годы трудился в медиахолдинге ОТВ и информационном агентстве «Первое областное», передает 74.ру.

Кирилл Бабушкин родился 13 сентября 1982 года в Троицке в семье офицера Советской армии. После окончания факультета журналистики ЧелГУ в 2002 году он сотрудничал со многими известными региональными и федеральными СМИ, включая газеты «Призыв» и «Итоги 74», интернет-издание Znak.com и агентство «ФедералПресс».

Служба в зоне СВО

Длительное время журналист освещал политическую повестку и тему специальной военной операции в качестве корреспондента. Позже он принял решение подписать контракт с Министерством обороны. С 2024 года Кирилл работал в фонде «Защитники Отечества» в Запорожской области, а в начале осени вернулся на передовую, где выполнял задачи в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

Коллеги вспоминают его как преданного своему делу профессионала. У погибшего журналиста остались трое детей от двух браков. Дата и место прощания с Кириллом Бабушкиным будут объявлены позднее.