Международное патриотическое мероприятие «330 лет Россия — Беларусь — Морское Братство — Нерушимо!» пройдет 27 ноября 2026 года в подмосковном Можайске, а также в Минске и Орше. В городе воинской славы Можайске установят и откроют памятный знак в честь дружбы и общего воинского подвига моряков двух стран.

Событие приурочат ко Дню морской пехоты России. Памятный знак «Камень Памяти 330 лет — Россия — Беларусь — Морское Братство — Нерушимо!» изготовили на собственные средства парламентарии Совета Республики Беларусь и ветеранские организации двух стран, чтобы передать в дар Можайску.

Проект реализуют ветеранские объединения России и Беларуси, включая Всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун», при поддержке Совета Республики Беларусь, Совета Федерации и Главного военно-политического управления Минобороны России.

В программе запланированы торжественные церемонии в исторических местах боевых подвигов. Почетными гостями станут депутаты Госдумы, сенаторы РФ, парламентарии и представители посольства Республики Беларусь, Герои России и Герои Труда РФ, деятели культуры и воспитанники кадетских училищ.