«Огненный след с неба». В Волгограде из-за атак БПЛА загорелось предприятие

В южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории зафиксированы очаги возгорания, возникшие после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом 12 ноября сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», — приводит слова губернатора администрация региона.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Пожары ликвидируют специалисты. Жилой фонд не пострадал.

В настоящее время продолжается отражение массированной атаки дронов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 ноября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области.