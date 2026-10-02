Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Пятиклассник из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Десятилетний мальчик вытащил полуторагодовалого ребенка из выгребной ямы уличного туалета, куда малыш случайно провалился. Награду учредила главный редактор RT Маргарита Симоньян — ₽1 млн вручают простым людям, которые спасают других, рискуя собой.

Инцидент произошел 22 сентября в селе Кошкельды. Малыш упал в уличный туалет во дворе частного дома. Первыми на помощь к испуганной матери прибежали двое соседей — многодетный отец Адам и его знакомый Юсуп. Они пытались достать ребенка, но не могли пролезть в узкое отверстие. К тому моменту малыш уже начал тонуть.

Тогда на выручку вызвался племянник Адама — десятилетний Якуб. Мужчины взяли его за ноги и аккуратно опустили в отверстие. Мальчик руками дотянулся до малыша, и соседи вытянули обоих. После спасения жена Адама искупала ребенка и передала родителям, а отец отвез сына в больницу.

Как рассказала тетя Якуба Марха Альвиева, родители спасенного малыша поблагодарили семью, а директор школы, где учится Якуб, собрала всех учеников в актовом зале и вручила ему грамоту. Власти республики также отметили поступок мальчика грамотой и денежной премией от фонда Ахмата Кадырова.

Директор школы Милана Арсамбиева охарактеризовала Якуба как активного, отзывчивого и воспитанного мальчика. Он хорошо учится, участвует в олимпиадах и, по ее словам, мечтает служить Родине и помогать людям. Четыре года назад отец Якуба умер от сердечной недостаточности. Сейчас мальчик живет с матерью, тетей и двумя старшими сестрами — он единственный мужчина в семье. Родные говорят, что он всегда готов прийти на помощь, и обсуждают возможность его поступления в Суворовское училище.

Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получил машинист бульдозера Владимир Загитов, спасший двухмесячного ребенка из горящего дома в Новосибирской области.