«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

«Сферой, в которой мы увидим наиболее резкие [изменения] в следующем году, станут кибератаки, потому что есть известная бизнес-модель, где угрозами требуют выкуп или создается сбой, который вносит изменения на фондовом рынке, — пояснил он в эфире телеканала CNN. — Когда есть злые люди, отсутствие ограничений и последние модели [ИИ], тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году».

По мнению Гейтса, «выход ИИ из-под контроля» пока не является самой насущной проблемой человечества, так как пройдет еще несколько лет до того, как уровень его развития позволит оказывать большое влияние на мир.

Ранее доцент Тажури заявил, что автономный ИИ нужно остановить до создания защиты.