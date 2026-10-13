Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук охарактеризовал текущую обстановку вокруг ядерного объекта как стабильную, но сверхнапряженную, отметив, что «пружина сжимается» из-за непрекращающейся эскалации. По его словам, с апреля 2026 года на станции не происходит позитивных изменений: продолжающиеся атаки ВСУ препятствуют безопасной транспортировке персонала и регулярному подвозу критически важных материалов. Кроме того, за этот период в результате ударов погибли 9 сотрудников станции, а более 50 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Нарастание эскалации и динамика безопасности вокруг АЭС

Руководство Запорожской АЭС указывает на сохраняющийся высокий уровень рисков в зоне размещения объекта. Напряженность вокруг атомной электростанции постоянно возрастает с весны 2026 года, не демонстрируя тенденций к разрядке.

Как подчеркнул Юрий Черничук, положительные сдвиги носят лишь точечный характер и касаются только локальных ремонтных работ на одной из двух внешних линий энергоснабжения, а также эпизодической доставки отдельных грузов.

Проблемы с логистикой, снабжением и персоналом

Несмотря на попытки стабилизировать функционирование ключевых систем безопасности, регулярные атаки и обстрелы делают невозможно полноценное решение вопросов логистики. Главные сложности связаны с доставкой персонала на рабочие места и транспортировкой необходимых материалов для обслуживания станции.

Безопасное передвижение специалистов остается ключевым нерешенным вопросом, напрямую влияющим на режим функционирования крупнейшей в Европе АЭС.

Жертвы среди сотрудников и риски для ядерного объекта

Постоянная угроза ударов приводит к человеческим жертвам среди гражданского персонала станции, обеспечивающего ее работу. С апреля 2026 года при выполнении служебных обязанностей погибли 9 работников ЗАЭС.

Еще свыше 50 специалистов получили ранения, контузии и тяжелые травмы. Данный фактор существенно осложняет работу кадрового состава и создает дополнительное психологическое давление на специалистов в условиях повышенной ядерной опасности.