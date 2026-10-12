«Куртки с именами на русском». Жена Шредера выложила фото из Москвы с подушкой-котиком

Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким выложила в соцсети кадр, где они с мужем позируют в брендированных куртках немецкой сети Globus. Имена супругов на одежде написаны по-русски. Пост собрал одобрительные отзывы о поездке Шредера в российскую столицу.

Ранее в этом месяце политик вошел в наблюдательный совет ритейлера «Гиперглобус», где ему поручено стратегическое развитие бизнеса компании в России. В среду пресс-служба сети сообщила РИА Новости, что Шредер прибыл в Москву для встречи с руководством и коллективом «Глобуса».

На снимке оба супруга — в фирменных куртках Globus с подписанными по-русски именами. В руке экс-канцлера — крупная плюшевая игрушка в виде кота. Фоном служат подвесные таблички, выдержанные в цветах бренда Globus.

«В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика — с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», — написала Шредер-Ким в публикации.

Кроме того, супруга экс-канцлера пожелала подписчикам спокойных выходных. Отклик аудитории оказался теплым: немецкие комментаторы ответили ей взаимными пожеланиями.

Некоторые подписчики одобрительно высказалась о визите четы Шредеров в Москву. Пользователи из Германии поблагодарили пару за время, проведенное в российской столице в атмосфере дипломатии и дружбы. Один из комментаторов заметил, что Германии повезло с Шредером — политиком, который и сегодня умеет заниматься дипломатией.

Ранее сообщалось о том, что русская печь с фото Путина и Шредера находится в резиденции президента.