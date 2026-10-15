Взрывной спрос на гибриды: почему россияне массово пересаживаются на смешанный привод

В Москве состоялась первая ежегодная автомобильная премия «Точка зажигания», организованная платформой «Авито Авто». Победителей в 31 номинации определяли на основе голосования 34 миллионов пользователей платформы и оценки профессионального жюри из 25 экспертов отрасли. В рамках мероприятия аналитики раскрыли структуру рынка за третий квартал 2026 года: доля отечественных машин в предложении достигла 44%, а спрос на гибридные автомобили вырос в два раза. Лучшими моделями в своих классах стали Lada Iskra, Volga K50, Tenet Plus L6 и Haval H9. Об этом информирует автомобильный портал За рулем .

Изменение структуры спроса и взрывной рост интереса к гибридам

Аналитики «Авито Авто» зафиксировали перераспределение долей предложения на первичном рынке: доля российских автомобилей за год увеличилась до 44%, в то время как доля китайских брендов снизилась до 45%.

Главным трендом 2026 года стал двухкратный рост интереса к гибридным силовым установкам. В Москве в сентябре каждый пятый контакт с продавцом пришелся именно на гибридные модели. Кроме того, на 56% и 81% вырос спрос на автомобили в ценовых сегментах 3–5 млн и 5–8 млн рублей соответственно.

Главные автомобили года по версии пользователей и экспертов

По итогам народного голосования и экспертного анализа в массовом сегменте победителями стали Lada Iskra (малый класс), Belgee S50 (малый средний класс) и Changan UNI–V (средний класс).

В категории кроссоверов и внедорожников наград удостоились Tenet T4L, Tenet Plus L6, Jetour T1, новинка Volga K50 и рамный Haval H9. В сегменте электромобилей и гибридов лидерство закрепилось за Evolute i-Space, Voyah Free, Avatr 12 и Esteo Exlantix ET8.

Специальные номинации жюри и редакции журнала

Профессиональное жюри присудило статус «Дебют года» возрожденному бренду Volga, а в категории «Событие года» отметило масштабные проекты марки Lada.

Премиальным брендом года был признан Li Auto, внедорожным — Tank, а зеленым — Evolute. Редакция журнала «Авито Авто» отдельно отметила обновление модельной линейки бренда «Москвич» и проект нового отечественного электромобиля «Атом» в категории «Новая мобильность».