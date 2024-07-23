Более 200 позитивных отзывов получили сотрудники «Мострансавто» от пассажиров в этом году

Сотрудники АО «Мострансавто» с начала этого года получили свыше 200 позитивных откликов о своей работе от пассажиров, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пассажиры часто благодарят водителей за возврат утерянных вещей. Кроме того, жители Подмосковья отмечают, что сотрудники «Мострансавто» очень вежливые, соблюдают расписание движения автобусов, добросовестно относятся к своим служебным обязанностям.

В ведомстве напомнили, что свои обращения и пожелания относительно работы «Мострансавто» пассажиры могут оставить по телефону 8-800-700-31-13, в личном кабинете на официальном сайте предприятия и в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дорога от Павловской Слободы до трассы М-9 будет открыта досрочно.