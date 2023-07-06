Более 400 программистов примут участие во Всероссийском молодежном форуме «ФИЧА»

Четыреста двадцать программистов примут участие во Всероссийском молодежном форуме IT-технологий «ФИЧА», который пройдет с 23 по 27 августа в Ростовской области.

Форум входит в линейку Росмолодежь.События. Его цель – создание новых цифровых особенностей в российском поле информационных технологий для укрепления технологического суверенитета страны, создание площадки для построения коммуникации талантливых IT-специалистов.

Участниками мероприятия станут молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI-специалисты, маркетологи, киберспортсмены и студенты профильных направлений.

Более 50 профессиональных экспертов и спикеров проведут лекции, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы по нескольким тематическим трекам.

Участников форума ждут стажировки в крупных IT-компаниях, решение кейсов по технологическому развитию региона и партнерских организаций, презентации разработок перед инвесторами.