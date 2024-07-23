Более трех миллиардов рублей направили в Подмосковье на поддержку семей с детьми

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

В 2024 году на реализацию региональных мер социальной поддержки семей с детьми в Подмосковье направили уже более трех миллиардов рублей, в области насчитывается более миллиона таких семей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в регионе для семей с детьми возводят перинатальные центры и поликлиники, а также расширяют возможности культурного просвещения, в том числе, организуют бесплатное посещение музеев. В министерстве уточнили, что в числе самых востребованных мер поддержки находится материальная помощь. Например, выплата единовременных пособий при рождении ребенка, денежная помощь на питание для беременных и малышей, выплата на школьную форму и другие. Подробности о мерах поддержки можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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