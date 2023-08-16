Больше 300 жителей Вербилок переселят из ветхого жилья в новый дом на улице Заводская

Сейчас рабочие отсыпают и уплотняют песок в котловане, устанавливают арматуру и заливают бетон в фундамент дома. Также бригада приступила к монтажу вертикальных конструкций цокольного уровня.

Напомним, что контракт на возведение многоквартирного дома администрация городского округа и общество с ограниченной ответственностью «ТестСПб» заключили осенью прошлого года в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

С момента подписания договора подрядчик подготовил проект. Документация получила положительное заключение госэкспертизы.

По окончании строительства в новую многоэтажку переселят 308 жителей поселка Вербилки из ветхого и аварийного жилья. Если посчитать это в метрах квадратных, то планируется освободить 100 старых жилых помещений общей площадью больше 3 тыс. кв. м.