Больше никаких отписок: УК заставили отвечать в MAX без опозданий

С 17 февраля коммунальные службы должны вести домовые чаты в приложении MAX. Поставщики ресурсов обязаны оперативно сообщать о перебоях и авариях, а к осени требования ужесточатся.

Министерство строительства РФ утвердило новый порядок взаимодействия коммунальщиков с населением. Согласно приказу ведомства от 29 декабря 2025 года, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторы по вывозу мусора обязаны присутствовать в мессенджере MAX. Нововведение вступило в силу 17 февраля 2026 года.

Теперь у каждой службы появится официальная «приемная» в популярном приложении. Речь идет не только о приеме заявок, но и о системном информировании граждан в домовых чатах и каналах. Жители смогут в любое время найти актуальные контакты, график работы офиса, номера диспетчерских и аварийных служб.

Поставщики воды, тепла и электроэнергии отныне обязаны незамедлительно размещать сведения о плановых отключениях и нештатных ситуациях на сетях. Также они должны давать разъяснения относительно качества предоставляемых услуг. Доступ к информации должен быть постоянным и неограниченным.

Это лишь первый этап цифровизации коммунальной сферы. С 1 сентября 2026 года вступят в силу более строгие правила. Управляющие компании обяжут не просто информировать, но и вести запись жителей на личный прием непосредственно через мессенджер MAX. Требования распространяются на все организации, работающие с жилым фондом и занимающиеся обращением с твердыми коммунальными отходами.

