Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

REGIONS: 26% жителей Подмосковья выбирают осенью активности чаще сбора грибов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Этой осенью 26% жителей Подмосковья отдают предпочтение городским активностям на свежем воздухе, а самым популярным направлением для вылазок остаются Московская область и регионы Центральной России. К таким выводам пришли эксперты «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», изучив досуговые привычки 10 тысяч респондентов. Их исследование публикует REGIONS.

Осенний уикенд для жителей Московского региона перестает быть синонимом домашнего пледа: почти треть опрошенных выбирается на природу с физической нагрузкой 2–3 раза в месяц. При этом вкусы и сценарии отдыха кардинально различаются в зависимости от возраста.

Топ самых востребованных осенних занятий выглядит следующим образом:

  • прогулки и городские активности на свежем воздухе — 26%;
  • «тихая охота», сбор ягод и урожая — 24%;
  • пеший туризм и треккинг по пересеченной местности — 21%.

Поколение Z (18–24 года) практически игнорирует дачные радости и корзины для грибов. Вместо этого молодежь активно осваивает велопрогулки (17%) и бег по пересеченной местности (11%). Более того, респонденты до 35 лет охотно добавляют в выходные адреналин: джиппинг, конные вылазки, скалолазание и полеты на параплане набирают в этой категории от 5% голосов. Для сравнения, среди старшего поколения (45+) на подобный экстрим решаются не более 2%.

С возрастом приоритеты предсказуемо смещаются в сторону умиротворения. Каждая треть респондентов старше 65 лет выбирает сбор грибов, а среди группы 45–54 лет популярны рыбалка и охота (22%). Интересно, что люди старше 55 лет демонстрируют завистливую дисциплину: 30% из них планируют досуг с нагрузкой еженедельно. Впрочем, 42% пенсионеров предпочитают проводить осень в полном покое, тогда как среди молодежи сидеть дома планируют лишь 27%.

География поездок тоже зависит от возраста. Главным магнитом для 41% жителей остаются Подмосковье и соседние области. Чем старше туристы, тем меньше у них желания уезжать далеко: 61% участников опроса в возрасте 65+ ищут варианты строго поблизости от дома. Молодежь, напротив, легко подрывается на Урал, Кавказ, в Карелию или на Камчатку.

Главными факторами при выборе локации респонденты назвали благоприятную погоду (35%), а также живописные пейзажи (33%). Молодые люди дополнительно смотрят на уровень безопасности и комфорта, 30-летние ориентируются на итоговый ценник поездки, а старшее поколение — на удобство транспорта. В путь подмосковные жители чаще всего отправляются парами или полноценными семьями с детьми — на эти два формата приходится по 29% всех выездов. Напоследок аналитики отметили, что половина респондентов честно призналась: на выбор идеального маршрута для их отдыха ощутимо влияет таргетированная онлайн-реклама.

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