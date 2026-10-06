В городском округе Пушкинский выбрали руководство Совета депутатов нового созыва

Повестка включала 10 вопросов. Ключевым стало избрание председателя Совета — им единогласно стал Артем Садула. Заместителями главы представительного органа выбрали Николая Михайлина и Нину Ушакову. Формирование руководящего звена завершило первый этап организационной работы и задало вектор на весь предстоящий созыв.



Следом депутаты занялись структурированием: утвердили состав постоянных комиссий. Эти профильные группы станут основной площадкой для детальной проработки законопроектов, муниципальных программ и вопросов местного значения перед вынесением на общие заседания.



На открытии сессии к коллегам обратился глава округа Максим Красноцветов. Он сделал акцент на важности консолидации усилий для развития территории. По его словам, только совместная и слаженная работа позволит находить решения общих задач, а доверие жителей к власти во многом формируется конкретными делами и переменами в округе. Главным показателем работы Красноцветов назвал качество и уровень жизни людей, пожелав депутатам конструктивной и продуктивной деятельности.



В ближайшее время Совету предстоит заняться реализацией наказов избирателей, рассмотрением проекта бюджета на следующий период и контролем за исполнением муниципальных контрактов. Работа депутатов нового созыва официально стартовала.