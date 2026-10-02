Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи

Жительница Кимовского района Тульской области заплатит ₽42 тыс. соседям за залив квартиры. Причиной потопа стал уснувший родственник хозяйки, не закрывший смеситель. Об этом пишут «Тульские известия» .

Инцидент произошел 19 апреля. Квартиру семьи Манн затопили из жилья, расположенного этажом выше. Как оказалось, у хозяйки той квартиры гостил родственник, который уснул в ванной при незакрытом смесителе. Это привело к затоплению соседей.

Управляющая компания составила акт осмотра, а оценщик подсчитал ущерб — ₽27,5 тыс. Однако помимо стоимости ремонта, соседи потратились на отчет об оценке, извещение на осмотр, госпошлину и составление иска. Манны обратились в суд.

Ответчица иск признала полностью. Мировой судья удовлетворил требования в полном объеме, и с женщины взыскали ₽42 442.