Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи
Жители Тульской области засудили соседку на ₽42 тыс за незакрытый в ванной кран
Фото: [Кухонный кран/Медиасток.рф]
Жительница Кимовского района Тульской области заплатит ₽42 тыс. соседям за залив квартиры. Причиной потопа стал уснувший родственник хозяйки, не закрывший смеситель. Об этом пишут «Тульские известия».
Инцидент произошел 19 апреля. Квартиру семьи Манн затопили из жилья, расположенного этажом выше. Как оказалось, у хозяйки той квартиры гостил родственник, который уснул в ванной при незакрытом смесителе. Это привело к затоплению соседей.
Управляющая компания составила акт осмотра, а оценщик подсчитал ущерб — ₽27,5 тыс. Однако помимо стоимости ремонта, соседи потратились на отчет об оценке, извещение на осмотр, госпошлину и составление иска. Манны обратились в суд.
Ответчица иск признала полностью. Мировой судья удовлетворил требования в полном объеме, и с женщины взыскали ₽42 442.