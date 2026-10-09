Выездная администрация в Павловском Посаде прошла на гофрокомбинате

В центре внимания оказались насущные городские вопросы — состояние дорог и благоустройство общественных пространств, комфорт дворовых территорий, работа коммунальных служб, а также аспекты безопасности, включая освещение, установку камер и маршруты патрулирования. На месте детально разобрали, какие участки дорог требуют первоочередного ремонта и что необходимо сделать для повышения удобства жилых зон.



Все поступившие обращения зафиксированы, по каждому из них будет дан ответ. Для удобства жителей продолжают работать каналы связи: горячая линия главы — 2‑99‑03, запись на личный прием и выездную администрацию — 2‑99‑05, электронная почта KrivoruchkoMiVl@mosreg.ru