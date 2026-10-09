Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Глава администрации Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 8 октября передал четыре мотоцикла волонтерским группам «Софринская бригада», «Армия Красноармейска», «НеравнодушныеZ» и «Своих не бросаем». Легкая техника востребована в боевых условиях: ее намерены применять для оперативного решения задач, увеличения мобильности подразделений и эвакуации раненых.

По словам главы округа, содействие военнослужащим остается одним из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия». В рамках этой работы реализуются программы соцреабилитации бойцов, возвращающихся к мирной жизни, оказывается поддержка родственникам погибших, предоставляется адресная помощь раненым в госпиталях.



С начала спецоперации ВС РФ администрация Городского округа Пушкинский направила на передовую 2 тыс. т гуманитарных грузов. Взаимодействие ведется совместно с волонтерами, депутатами и неравнодушными жителями, в том числе в части поддержки военнослужащих и их семей.