Черногория теряет россиян: визы с 1 ноября могут обрушить турпоток на треть

После введения виз для граждан России с 1 ноября 2026 года Черногория может потерять от 25 до 35% российских туристов. Об этом журналистам сообщил эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. По его словам, сразу после введения виз часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления с организованными турами.

Менеджер туроператора «Спектрум» Валерия Мильченко отметила, что за последний месяц существенного всплеска спроса на Черногорию на фоне новостей о визах не наблюдается. Бронирования идут стабильно, однако прогнозировать динамику после 1 ноября сложно: многое будет зависеть от условий оформления виз. По данным статистического управления Черногории MONSTAT, летом 2026 года число российских туристов в коллективных средствах размещения выросло: в июне гостиницы приняли 8 тыс. россиян против 5,1 тыс. годом ранее, в августе — 14,3 тыс. против 7,9 тыс.

Член правления РСТ и генеральный директор Space Travel Артур Мурадян заявил, что влияние визовых ограничений на российский турпоток может оказаться незначительным. В последние годы спрос на Черногорию снижался, а существенную долю приезжающих составляют владельцы недвижимости и туристы из соседней Сербии. Руководитель отдела развития продукта ITM group Людмила Блинкова считает, что оценивать долгосрочную динамику пока рано. Реальную картину и объем бронирований можно будет оценить весной, когда начнется планирование летнего отдыха. Несмотря на визовые изменения, компания не сворачивает работу с направлением и готовит программу с пребыванием на горнолыжном курорте Колашин.

Безвизовый въезд для россиян сохраняется до 31 октября 2026 года. С 1 ноября для посещения Черногории потребуется виза, которую можно оформить через визовые центры VFS Global или посольство страны в Москве. Обладатели действующих виз или видов на жительство ряда государств, включая страны Шенгенской зоны, смогут въезжать в Черногорию без отдельной визы на срок до 30 дней, но не дольше срока действия соответствующего документа.