Массовая атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 октября: пострадавшие, разрушения — что известно
Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь на 21 октября перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, массированная атака отражалась с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября над 14 субъектами Российской Федерации, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.
Детали противовоздушной операции
- Временной интервал: с 20:00 мск 20 октября по 08:00 мск 21 октября 2026 года.
- Общее количество нейтрализованных БПЛА: 373 единицы.
- Тип уничтоженных целей: беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
- География перехвата целей:
- Центральный и Северо-Западный регионы: Новгородская, Тверская, Брянская, Курская, Смоленская, Белгородская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская области и Московский регион;
- Южный регион: Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря.
- Официальный источник: Министерство обороны Российской Федерации.