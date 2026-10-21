Массовая атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 октября: пострадавшие, разрушения — что известно

Общество

Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь на 21 октября перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, массированная атака отражалась с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября над 14 субъектами Российской Федерации, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Детали противовоздушной операции

  • Временной интервал: с 20:00 мск 20 октября по 08:00 мск 21 октября 2026 года.
  • Общее количество нейтрализованных БПЛА: 373 единицы.
  • Тип уничтоженных целей: беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
  • География перехвата целей:
    • Центральный и Северо-Западный регионы: Новгородская, Тверская, Брянская, Курская, Смоленская, Белгородская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская области и Московский регион;
    • Южный регион: Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря.
  • Официальный источник: Министерство обороны Российской Федерации.

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