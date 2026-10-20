Заболели в отпуске? HR-директор Грибкова раскрыла, как его продлить

Если россиянин заболел в период ежегодного оплачиваемого отпуска, он может продлить отдых. Об этом сообщают «Известия».

Схема простая. Работник уведомляет работодателя о болезни и приносит листок нетрудоспособности. На основании этого издается приказ — либо о продлении отпуска, либо о переносе, если сотрудник так решит. Причем неважно, когда именно началась болезнь: в первый день, в середине отдыха или накануне выхода. Отпуск удлиняется ровно на столько календарных дней, сколько длилась болезнь.

Неиспользованные дни можно потратить позже, выйдя на работу сразу после отпуска. Но Грибкова советует оформлять все сразу. Есть и нюанс: по закону продлить отпуск можно только при собственной нетрудоспособности. Если же больничный взят по уходу за ребенком, его оплатят, но отпуск останется прежним.

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