Теплая осень обманула растения: в Мытищах зацвела жимолость

REGIONS: в Мытищах дачники удивляются цветению жимолости в октябре

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Юлия Алабина]

В Мытищах местные жители заметили необычную картину: на фоне осенней листвы снова распустилась жимолость. О цветущем кустарнике REGIONS рассказала горожанка. Для людей это стало поводом для красивых осенних снимков, но для самого растения такой сбой сезонов может обернуться проблемами.

Как объяснила REGIONS научный сотрудник национального парка «Лосиный остров» Лариса Долгалева, причиной необычного цветения могла стать теплая осенняя погода. Растение реагирует на перепады температур и ошибочно принимает потепление за приход весны. По ее словам, в таких условиях куст или дерево «обманывается», спящие почки просыпаются, начинается цветение и плодоношение. Для растения это плохой сценарий: иммунитет ослабляется перед зимовкой, а когда придет настоящая весна, осенние почки уже не распустятся.

Насколько сильно осеннее пробуждение отразилось на состоянии жимолости, станет ясно весной. При этом единичное повторное цветение само по себе не гарантирует, что кустарник пострадает. По словам специалиста, многое зависит от погодных условий и состояния самого растения.

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Мытищи

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