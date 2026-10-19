Мох, копоть и оголенные провода: УК заставят заплатить миллион за антисанитарию

В Кузбассе управляющие компании оштрафовали на общую сумму свыше ₽1 млн. С 12 по 16 октября сотрудники Госжилинспекции обследовали 464 многоквартирных дома и провели более 500 проверочных мероприятий. Специалисты выявили 49 нарушений и составили восемь административных протоколов. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Госжилинспекцию региона.

Чаще всего претензии инспекторов касались состояния подъездов, подвалов, чердаков и качества коммунальных услуг. В ведомстве отметили, что к нарушителям применяют меры административного воздействия — от предупреждений до крупных штрафов.

Серьезные недостатки обнаружили в Междуреченске. В домах на проспектах 50 лет Комсомола и Строителей подъезды покрылись пылью и паутиной, лестничные площадки оказались завалены мусором и личными вещами жильцов. Проверяющие также нашли разбитые окна, поврежденную электропроводку, следы копоти и сажи. Во дворах уборку не проводили, а отсыревшие цоколи зданий покрылись мхом. За содержание этих домов должностному лицу ООО «УК 101 квартал» выписали штраф ₽50 тыс.

В Киселевске инспекторы обнаружили разрушенную отмостку дома на улице Пионерской и поврежденную кирпичную кладку здания на улице Прямой. ООО УК «Красный камень» обязали провести ремонт до 1 мая 2027 года, а представителя ООО УК «Район Афонино» оштрафовали на ₽25 тыс. Еще ₽25 тыс. назначили должностному лицу ООО «Вектор» после проверки дома в Белове, на состояние которого пожаловались жильцы.

По данным Госжилинспекции, с начала 2026 года в регионе зафиксировали уже более 2 900 нарушений в работе управляющих компаний.