Судебный иск против Ryanair: почему эксперты не спешат говорить о нарушении правил

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair обвинила Lufthansa и Air France-KLM в попытке добиться приостановки ее лицензии и прекращения полетов. Поводом стал судебный иск, связанный со структурой акционерной собственности перевозчика. Об этом сообщает Politico.

Почему спор о собственности Ryanair дошел до суда

Lufthansa и Air France-KLM входят в Европейскую ассоциацию сетевых авиакомпаний (ENAA). В течение нескольких месяцев организация призывала авиационные власти Евросоюза и Ирландии проверить, соответствует ли структура собственности Ryanair требованиям европейского законодательства.

После того как Ирландское управление гражданской авиации не предприняло ожидаемых ассоциацией действий, ENAA обратилась в Высокий суд Ирландии. Организация считает, что Ryanair больше не соответствует правилам ЕС о собственности и контроле над авиаперевозчиками.

Почему европейские правила важны для авиакомпании

Для получения лицензии авиакомпания должна преимущественно принадлежать гражданам или структурам Евросоюза и эффективно ими контролироваться.

В обоснование своих претензий ENAA ссылается на сообщение Ryanair, согласно которому гражданам ЕС принадлежит около 30% акций компании. Генеральный директор перевозчика Майкл О’Лири владеет примерно 4% акций.

Ryanair отвергает обвинения. Компания утверждает, что акционеры из стран, не входящих в Евросоюз, не обладают правом голоса, поэтому контроль над перевозчиком остается в руках европейских владельцев. Лоукостер считает действия конкурентов попыткой ограничить конкуренцию и выбор для пассажиров.

Может ли Ryanair потерять лицензию

Лишение лицензии не является автоматическим последствием подачи иска. По информации Politico, такой исход возможен, если компания не выполнит решение суда.

Директор консалтинговой компании Alton Aviation Consultancy Августо Вианссон Понте считает лишение Ryanair лицензии маловероятным, однако не ожидает, что судебное разбирательство удастся легко прекратить. По его оценке, обоснованность претензий еще предстоит установить, поэтому говорить о нарушении правил со стороны авиакомпании преждевременно.

Если суд вынесет решение против Ryanair, перевозчик сможет рассмотреть несколько вариантов: ограничить приобретение акций инвесторами из стран вне ЕС, передать часть акций европейским инвесторам, провести целевой выкуп или изменить структуру лицензированных дочерних компаний.

Таким образом, спор пока касается соответствия структуры собственности Ryanair требованиям Евросоюза. Окончательное решение суда определит, потребуются ли компании изменения для сохранения лицензии.