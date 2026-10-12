Медведи не уходят с территории: почему «Красноярские Столбы» закрыли до ноября

ТАСС: нацпарк «Красноярские Столбы» закрыли до 10 ноября из-за медведей

Общество

Ограничение на посещение национального парка «Красноярские Столбы» в Красноярском крае продлили до 10 ноября 2026 года из-за высокой активности медведей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора парка по охране заповедной территории Ивана Кириллова.

Почему нацпарк остается закрытым

Ограничения ввели 25 сентября и первоначально планировали снять 15 октября. Однако после очередного заседания региональной специальной комиссии было принято решение продлить запрет ориентировочно до 10 ноября.

По данным администрации парка, медведей продолжают замечать в рекреационной зоне, садоводческих товариществах, на дачных участках, возле жилых домов и туристических объектов, граничащих с особо охраняемой природной территорией. Сохраняющаяся активность хищников создает угрозу жизни и здоровью людей.

В Красноярском крае сохраняется сложная ситуация

В Восточной Сибири участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. По приведенным данным, за последние месяцы в России от нападений этих животных погибли 26 человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Красноярском крае и Иркутской области — по семь человек в каждом регионе.

В Красноярске из-за ситуации с медведями введен режим повышенной готовности.

Чем известен национальный парк

«Красноярские Столбы» расположены на северо-западных отрогах Восточного Саяна в Красноярском крае. Площадь национального парка составляет 47 219 гектаров. Это одна из наиболее посещаемых природных территорий Сибири.

До снятия ограничений посещение парка остается запрещенным.

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