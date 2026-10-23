«Честный знак» на посуде. В России введут маркировку товаров для дома и интерьера

Правительство России утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители будут обязаны наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о вводе ее в оборот в систему «Честный знак», сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

«Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак"», — говорится в сообщении.

Новые требования распространяются на посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности, средства для мытья и уборки, а также декоративные элементы и предметы интерьера.

Регистрация участников оборота в системе маркировки стартует 1 марта 2027 года. С 1 апреля производители и импортеры будут обязаны передавать данные о вводе продукции в оборот. Покупатели смогут проверить сведения о маркированном товаре через мобильное приложение.

Пилотный проект по маркировке товаров для дома и интерьера действует в России с 1 октября 2025 года по 28 февраля 2027 года. Участники могут заранее опробовать нанесение кодов и передачу данных в систему. Участие в эксперименте добровольное, коды предоставляются безвозмездно.

В ЦРПТ пояснили, что маркировка призвана сократить нелегальный оборот и повысить прозрачность рынка в этом сегменте. Согласно оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в отрасли может достигать 26%.

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