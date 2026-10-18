Туристов начали штрафовать на тысячи евро за 10-секундные остановки в осенних локациях

Крошечный городок Помфрет в штате Вермонт, каждую осень превращающийся в багряно-золотой рай, официально ввел транспортную блокаду и начал массовый краудфандинг на оплату нарядов полиции. Причина — бесчинства агрессивных инфлюенсеров, блогеров и организованных групп «охотников за листвой», которые атакуют частные владения. Об этом пишет «Турпром» .

В обычное время население сонной коммуны в Новой Англии едва превышает 900 человек. Но с приходом золотой осени сюда устремляются тысячи туристов — ради панорамных съемок культовой фермы Sleepy Hollow Farm. Власти пошли на радикальный шаг: Клаудленд-роуд теперь наглухо закрыта для транспорта нерезидентов в пиковый сезон.

Помфрет — не одинок в борьбе с овертуризмом. Вот как с нашествием гостей справляются в других уголках мира:

Портофино, Италия. Цветная рыбацкая деревня на Ривьере стала конвейером для любителей селфи. Зоны у причалов и на мостах объявили «красными кварталами»: остановился ради кадра дольше 10 секунд и создал затор — штраф €275.

Гальштат, Австрия. Альпийская сказка с населением 700 человек, ставшая прототипом Эренделла из «Холодного сердца», принимает до 10 тыс. гостей в день. После того как туристы повадились заходить в частные дворы ради фото, власти поставили массивные деревянные заборы, заблокировав популярные видовые точки, и ввели квоты на экскурсионные автобусы.

Квартал Гион, Киото, Япония. Иностранцы хватали гейш за рукава кимоно и заходили на частные территории чайных домиков. Совет резидентов ввел абсолютный запрет на вход туристов на частные улицы: нарушителей отслеживают по камерам и штрафуют на 10 000 иен.

Амстердам, Нидерланды. Город запустил кампанию «Stay Away», призывая тусовочных туристов не приезжать. Запретили строить новые отели, ввели бан на заход круизных лайнеров в центральный порт и перенесли Квартал красных фонарей на окраину.

Тенерифе и Майорка, Испания. После протестов под лозунгом «Канары не продаются!» ввели пляжные табу: нельзя курить, включать музыку на колонках и использовать мыло в душах. Штраф за нарушение — €3000.

Как видно, война с толпой туристов давно перестала быть локальной историей — это общемировой тренд, и Помфрет лишь встал в общий строй.