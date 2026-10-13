Кунашир меняет очертания: за 50 лет берег продвинулся на сотни метров

SHOT: берег Кунашира приблизился к Хоккайдо почти на 400 метров

Общество

Береговая линия Кунашира за последние десятилетия заметно изменилась: южная часть Весловского полуострова за 50 лет выросла примерно на 380 метров. Причиной стало накопление песка, который переносят морские течения, сообщает SHOT.

Между Кунаширом и Хоккайдо — около 16 километров

Сейчас расстояние от крайней точки Кунашира до японского острова Хоккайдо составляет около 16 километров. При этом изменения береговой линии не означают, что между Россией и Японией в ближайшее время может появиться сухопутная граница.

В проливе Измены, разделяющем острова, образовались песчаные отмели и участки мелководья. В некоторых местах глубина составляет всего несколько метров, что затрудняет судоходство и ограничивает проход судов с определенной осадкой.

На форму Курил влияют морские течения и вулканы

Береговая линия Курильских островов меняется не только из-за переноса песка. На рельеф также воздействуют вулканические процессы, сопровождающиеся выбросами пепла и накоплением других вулканических материалов.

В июне 2019 года произошло извержение вулкана Райкоке, расположенного на Курильских островах. Такие события могут менять поверхность островов и прибрежные участки.

Вулканическая активность меняет рельеф островов

На острове Матуа находится вулкан Сарычева, извергавшийся в 2009 году. После извержений лава, пепел и другие продукты вулканической деятельности способны изменять рельеф и очертания побережья.

Таким образом, современный облик Курильских островов формируется под воздействием сразу нескольких природных факторов — морских течений, накопления песка и вулканической активности.

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