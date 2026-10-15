Рекордные 4200 локомотивщиков: как ЦППК удалось решить проблему дефицита машинистов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) выстроила сквозную систему профориентации и подготовки специалистов, охватывающую детей от шести лет, студентов профильных вузов и молодых сотрудников. Заместитель генерального директора ЦППК по управлению персоналом Екатерина Устинова в рамках форума «Общественный транспорт 2026» подделилась ключевыми принципами кадровой политики крупнейшего пригородного перевозчика. На сегодняшний день в штате компании трудятся свыше 9 тысяч линейных работников, а численность машинистов и их помощников достигла рекордных 4,2 тысячи человек. Об этом информирует REGIONS .

Ранняя профориентация и оснащение студенческих лабораторий

Знакомство с железнодорожными специальностями в ЦППК начинается с самого раннего возраста. Для детей от шести лет компания регулярно организует интерактивные экскурсии-квесты.

Для учащихся профильных учебных заведений перевозчик оборудует современные учебные лаборатории, позволяющие отрабатывать практические навыки управления подвижным составом на тренажерах-симуляторах.

Строгий отбор и масштабная студенческая практика

Компания делает ключевую ставку на кандидатов с высокой мотивацией к осознанному выбору профессии. За период менее одного года жесткий профессиональный отбор прошли более 200 человек, успешно сдавших квалификационные экзамены в Ространснадзоре.

Параллельно ЦППК активно привлекает студентов к производственным процессам: только за первое полугодие 2026 года полноценную практику на объектах компании прошли свыше 1,5 тысячи учащихся.

Персонализированная адаптация и профилирование сотрудников

Для эффективного входа новичков в профессию в ЦППК разработаны специализированные профили для каждой специальности.