На МЦД-4 под Балашихой школьница улеглась спать на багажной полке

В электричке МЦД-4 под Балашихой пассажиры заметили девочку, устроившую себе спальное место на верхней багажной полке. Двенадцатилетняя школьница улеглась на металлическую сетку для сумок и чемоданов и невозмутимо спала, не реагируя на замечания. Очевидцы задались вопросом, где в этот момент были родители.

Багажные полки в пригородных поездах не имеют защитных бортиков и рассчитаны на статичную нагрузку. При резком торможении ребенок рискует сорваться вниз и получить травмы.

Правовую оценку инциденту REGIONS дала юрист и представитель Общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова. Она напомнила, что подобные поступки несовершеннолетних в общественном транспорте нарушают правила безопасности, а отвечать за них придется родителям. По ее словам, санкции могут достигать ₽80 тыс. или суммы дохода за период до шести месяцев, а в отдельных случаях закон предусматривает ограничение свободы до года. В силу возраста девочки всю ответственность понесут ее законные представители.

Случай в Железнодорожном — не единичный пример странного поведения подростков на транспорте. В Санкт-Петербурге двое подростков забрались на крышу «Сапсана» во время движения ради видео для соцсетей, и их искала транспортная полиция. В Москве фиксировались случаи поездок между вагонами с держась за сцепку. В Одинцово группа подростков затащила малогабаритные мотоциклы в вагон на станции Перхушково, из-за чего заблокировались двери. В Чехове дети вышли на пути и мешали движению составов, вынуждая машинистов применять экстренное торможение.