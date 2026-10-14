Американский производитель Zero Motorcycles официально зафиксировал новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса по дальности пробега на серийном электрическом мотоцикле без подзарядки. Модель Zero DS под управлением бельгийского райдера Йелле Верстена преодолела 436,5 километра, превысив предыдущее достижение (310,7 км) более чем на 40%. Заезд проходил по маршруту из Альп к побережью Средиземного моря. В испытаниях приняли участие три серийных байка бренда, и каждый из них превзошел прошлый мировой рекорд. О деталях рекордного заезда сообщает пресс-служба Zero Motorcycles .

Детали рекордного заезда и участники испытания

Рекордный маршрут стартовал в альпийском регионе на границе Франции и Италии и завершился на побережье Средиземного моря. В заезде участвовали три серийные модели Zero: DS, SR/S и DSR/X.

Все три электромотоцикла превзошли прошлую планку в 310,7 км. Лучший результат показал бельгийский мотогонщик Йелле Верстен на модели Zero DS, преодолевший 436,5 км до полной разрядки батареи.

Конфигурация батареи и технические особенности Zero DS

Серийный электробайк был оснащен штатным аккумулятором емкостью 15,6 кВт·ч и опциональным внешним блоком Power Tank на 3,6 кВт·ч, что увеличило общую емкость до 19,2 кВт·ч. В остальном конструкцию мотоцикла не меняли: сохранились серийные шины, обтекатели и заводская настройка подвески.

Выбор модели DS обусловлен ее энергоэффективностью и эргономикой. Литые колесные диски обеспечивают меньшее аэродинамическое сопротивление по сравнению со спицованными аналогами, более легкий 60-сильный электромотор снижает общую массу, а вертикальная посадка позволила пилоту комфортно провести в пути более восьми часов.

Заводские характеристики и позиционирование марки

Согласно официальной спецификации, стандартный Zero DS способен преодолевать до 240 км в городском цикле и порядка 185 км при движении по шоссе. На европейском рынке цена модели составляет около 17 000 евро.

Калифорнийская компания Zero Motorcycles, основанная в 2006 году, этим мировым рекордом подкрепила 20-летний юбилей своей разработки электрических силовых установок.