Цена ₽9,699 млн: какие опции и характеристики предлагает покупателям новый Wey V9X

Китайский полноразмерный шестиместный кроссовер премиум-класса Wey V9X с мощной гибридной силовой установкой поступил в официальную продажу на территории России. За новинку длиннее 5,2 метра с пятиэкранным салоном и инновационным полноуправляемым шасси дилеры просят ₽9,699 млн. Автомобильный эксперт, редактор издания За рулем Юрий Тимкин подробно оценил главный флагман концерна Great Wall, рассказал о преимуществах его последовательно-параллельной архитектуры и назвал ключевых рыночных соперников модели.

Габариты и оснащение: бизнес-джет с пневмоподвеской и поворотными колесами

Wey V9X выступает в категории полноразмерных SUV: длина кузова составляет 5299 мм при колесной базе 3150 мм.

Шестиместный салон кроссовера предлагает уровень оснащения бизнес-класса: пневмоподвеску, полноуправляемое шасси с поворотом задней оси до 10 градусов, электропривод дверей, а также обогрев, вентиляцию и массаж для сидений первого и второго рядов. Интерьер щеголяет пятью экранами, включающими 17,3-дюймовый потолочный дисплей для пассажиров и беспроводные зарядки в подлокотниках дверей.

Инженерные особенности: 598 л. с. и запас хода до 1217 км

В основе Wey V9X лежит унифицированная платформа GWM с гибридной силовой установкой.

Связка 2,0-литрового бензинового турбомотора (238 л. с.), четырехступенчатой гибридной трансмиссии и двух электромоторов выдает суммарные 598 л. с. и 862 Нм крутящего момента. На чистой электротяге модель способна преодолеть до 270 км, а общий запас хода гибрида с полным приводом достигает 1217 км.

Мнение эксперта: оригинальный стиль и серьезная конкуренция

Редактор издания «За рулем» Юрий Тимкин отметил уникальный дизайн кроссовера, который выделяется на фоне привычных конкурентов.

В отличие от популярных последовательных гибридов Lixiang, где ДВС работает исключительно как генератор, силовая установка Wey V9X является последовательно-параллельной — бензиновый двигатель способен напрямую передавать крутящий момент на колеса. По оценке эксперта, ключевыми соперниками новинки на российском рынке станут такие премиальные модели, как Voyah Taishan, GAC S9 и Deepal S09.