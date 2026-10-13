Удар по безопасности РФ: за что спецслужбы задержали сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун»

В Сахалинской области сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже в интересах иностранного государства. По данным спецслужбы, иностранец собирал и хранил секретные сведения, относящиеся к обороноспособности России. На кадрах оперативной съемки обыска запечатлены фотокопии рассекреченных архивных документов ФСБ 2025 года, касающихся планов милитаристской Японии по применению бактериологического оружия против СССР в годы Второй мировой войны. Об этом информирует информационное агентство РИА Новости .

Задержание японского корреспондента на Сахалине по подозрению в шпионаже

Оперативные мероприятия ФСБ России привели к задержанию гражданина Японии, который официально работал корреспондентом регионального бюро газеты «Хоккайдо Симбун» на Дальнем Востоке.

Следствие установило, что журналист целенаправленно собирал закрытые данные об обороноспособности РФ с целью их дальнейшей передачи представителям национальной разведки Японии для нанесения ущерба безопасности России.

Обнаружение рассекреченных архивов ФСБ при обыске

В ходе обыска на рабочем месте задержанного сотрудника СМИ оперативники изъяли носители информации и распечатанные документы. Крупным планом на видеозаписи зафиксированы фотокопии рассекреченного ФСБ в 2025 году специального сообщения от февраля 1947 года.

Этот исторический документ был направлен начальником Управления МВД СССР по Хабаровскому краю генерал-лейтенантом Иваном Долгих уполномоченному МГБ СССР по Дальнему Востоку генерал-полковнику Сергею Гоглидзе.

Исторические факты о планах бактериологической войны отряда № 731

В изъятых материалах подробно фиксировались факты того, как японская военщина в период Второй мировой войны активно готовила нападение на Советский Союз с маньчжурского плацдарма с использованием бактериологических средств массового уничтожения.

Центральное место в документах занимала деятельность секретного японского отряда № 731, где проводились бесчеловечные опыты по заражению людей возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры и тифа, в результате которых погибало большинство подопытных.