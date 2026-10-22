Таинственное свечение на Сахалине получило простое объяснение

Вечером 21 октября жители Южно-Сахалинска заметили необычное розово-пурпурное свечение над теплицами совхоза «Тепличный». Яркий свет привлек внимание горожан, некоторые даже собирались отправиться на место и посмотреть, что происходит. Причина оказалась вполне объяснимой — освещение, которое используют для выращивания растений. Об этом пишет АСТВ.ру .

Необычное розово-фиолетовое зарево появилось вечером 21 октября над тепличным хозяйством в Южно-Сахалинске. Свет заметили жители нескольких районов города, особенно тех, что расположены на выезде из областного центра.

Одна из горожанок рассказала, что необычное свечение было видно в Луговом. По ее словам, родственница даже собиралась съездить поближе, чтобы разобраться в происходящем, но к тому времени свет начал постепенно гаснуть.

Впрочем, загадки в этом явлении нет. Причина необычного цвета неба — система искусственного досвечивания растений, которую используют в теплицах совхоза «Тепличный». Она помогает обеспечивать растения дополнительным светом, необходимым для их роста.

В хозяйстве ранее сообщали о внедрении современной гибридной системы освещения. Ее обновляют постепенно: часть натриевых ламп заменяют светодиодными. Сочетание разных типов светильников и создает заметное снаружи розовое или пурпурное свечение.

Таким образом, необычный свет над совхозом связан с работой тепличного оборудования. Явление привлекло внимание жителей, однако объясняется технологией выращивания растений, а не каким-либо загадочным событием.

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