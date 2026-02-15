Четверо из Подмосковья: кто стал лучшим управленцем АПК в столичном регионе

Подведены итоги конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Победителями стали 54 специалиста из 24 регионов России. В их число вошли четыре представителя Московской области: Дмитрий Махин, Сергей Нагаев, Владимир Пичугин и Олег Хахунов.

«Агропромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 млн человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения — и мы очень ждем их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке. Уверена, у нас с вами все получится для того, чтобы решить задачи, поставленные Президентом. Поздравляю!» — отметила Оксана Лут на церемонии награждения.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин поздравил финалистов и подчеркнул, что в этом конкурсе нет проигравших. Он отметил, что честная и прозрачная система отбора, доставшаяся в наследство от флагманского проекта «Лидеры России», является главным достоинством соревнования. По его мнению, эффективно управлять стратегическими отраслями, такими как АПК, под силу только смелым профессионалам с высокими личными качествами.

Победитель Олег Хахунов, возглавляющий СПА (К) «Кузьминский», рассказал, что работа в сельском хозяйстве для него семейная традиция. Он развивает молочное животноводство и занимается цифровыми решениями для отрасли. Хахунов отметил, что они создали программу управления стадом и представили первого отечественного робота для добровольного доения коров, подчеркнув, что все разработки выполнены с нуля.

Другой победитель, Владимир Пичугин из ООО «РСХБ-Экосистема», связан с АПК на протяжении пяти лет. Он занимается автоматизацией процессов внутри Россельхозбанка и для его клиентов. Пичугин считает, что сейчас время для активного развития при помощи новых идей и автоматизации.

Для финалистов была организована насыщенная образовательная программа и оценочные испытания. В командах участники решали реальные управленческие кейсы, а перед ними выступали эксперты отрасли. Победителей ожидает уникальное обучение в Мастерской управления «Сенеж», а все финалисты смогут воспользоваться программой наставничества с ведущими управленцами АПК.

