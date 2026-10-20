Четыре финалиста: кто представит Россию в личном многоборье на ЧМ
СЭ: Рощина и Глотова квалифицировались в финал ЧМ в Роттердаме
Российские гимнасты успешно преодолели квалификационный этап на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2026 года в Роттердаме. Мужская и женская сборные пробились в финал командного многоборья, а также завоевали путевки в финалы личного многоборья и отдельных упражнений на снарядах. В борьбе за медали в личном многоборье выступят Арсений Духно, Даниел Маринов, Людмила Рощина и Алена Глотова. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
Итоги квалификации российских спортсменов
- Командное многоборье: российская сборная отобралась в решающую стадию турнира.
- Личное многоборье (мужчины): Арсений Духно вышел в финал с 3-м результатом (83,866 балла), Даниел Маринов — с 12-м результатом (81,564 балла).
- Личное многоборье (женщины): Людмила Рощина квалифицировалась с 3-й позиции (55,098 балла), Алена Глотова — с 9-й позиции (53,932 балла).
- Финая отдельных снарядов: спортсмены РФ пробились в финальные соревнования на пяти снарядах, включая лидерство Арсения Духно в квалификации вольных упражнений.
- Место проведения: мировой первенство проходит в Роттердаме (Нидерланды).