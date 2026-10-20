Четыре финалиста: кто представит Россию в личном многоборье на ЧМ

Российские гимнасты успешно преодолели квалификационный этап на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2026 года в Роттердаме. Мужская и женская сборные пробились в финал командного многоборья, а также завоевали путевки в финалы личного многоборья и отдельных упражнений на снарядах. В борьбе за медали в личном многоборье выступят Арсений Духно, Даниел Маринов, Людмила Рощина и Алена Глотова. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».