Не спешите выбрасывать старый смартфон: пять способов продлить ему жизнь

Покупка нового смартфона не всегда оправданна, даже если прежнему устройству уже несколько лет. Быстро разряжающаяся батарея, переполненная память и отсутствие отдельных функций зачастую не требуют замены телефона целиком. Иногда достаточно небольшого ремонта или изменения привычек использования, чтобы гаджет прослужил еще несколько лет. Об этом « Газете.Ru » рассказала эксперт Анна Кашницкая.

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние аккумулятора. Именно снижение его емкости часто создает впечатление, что смартфон окончательно устарел. Телефон, который раньше спокойно работал весь день, приходится заряжать уже к обеду, а иногда и несколько раз за сутки.

Однако изношенная батарея еще не повод покупать новый аппарат. Если устройство исправно и устраивает владельца по своим возможностям, замена аккумулятора обойдется значительно дешевле. При этом важно учитывать, что батареи изнашиваются не только из-за возраста, но и под воздействием высоких температур и многочисленных циклов зарядки.

Продлить срок их службы помогают встроенные функции оптимизации питания. Некоторые смартфоны умеют приостанавливать зарядку примерно на 80%, а оставшиеся проценты восполняют незадолго до того, как владелец обычно отключает устройство от сети.

Вторая проблема, с которой сталкиваются владельцы старых телефонов, — нехватка памяти. Со временем смартфон заполняется фотографиями, видеозаписями, приложениями и другими файлами. Когда свободного пространства практически не остается, это может отрицательно сказываться на работе системы.

Кашницкая советует начать с простой уборки: удалить программы, которыми давно никто не пользуется, разобрать сохраненные файлы и перенести объемные фотографии и видео на другой носитель. Для этого подойдут компьютер, внешний накопитель или облачное хранилище.

Третий способ продлить жизнь смартфону — не игнорировать обновления программного обеспечения. Они нужны не только для появления новых функций. Производители также устраняют обнаруженные уязвимости, исправляют ошибки и оптимизируют работу устройств.

При этом прекращение официальной поддержки становится серьезным поводом задуматься о замене телефона. Если смартфон больше не получает обновления безопасности, его использование может сопровождаться дополнительными рисками.

Эксперт предостерегла от попыток самостоятельно устанавливать неофициальные прошивки ради современных функций. Такие изменения не гарантируют улучшения производительности и могут привести к новым неисправностям.

Четвертый момент касается возможностей устройства. Иногда владельцы покупают новый смартфон только потому, что в старом отсутствует определенная технология.

Например, причиной замены может стать желание пользоваться eSIM — электронной SIM-картой, позволяющей подключать мобильную связь без привычной пластиковой карточки.

Однако для некоторых Android-смартфонов существуют специальные модули, с помощью которых можно добавить поддержку этой технологии. Правда, подходят они не всем устройствам, поэтому совместимость необходимо проверять заранее.

Наконец, многое зависит от повседневного обращения с телефоном. Особенно вреден для аккумулятора перегрев. Привычка оставлять смартфон на солнце или заряжать его в условиях высокой температуры ускоряет износ батареи.

Не менее опасны падения и попадание влаги. Повреждения экрана, корпуса и внутренних компонентов могут привести к ремонту, стоимость которого окажется сопоставима с покупкой другого устройства.

Поэтому Кашницкая рекомендует оценивать не возраст смартфона, а его фактическое состояние. Если телефон выполняет необходимые задачи, получает обновления и не требует серьезных вложений, менять его необязательно.

Другое дело, когда устройство постоянно выходит из строя, перестает поддерживать нужные приложения или нуждается сразу в нескольких дорогостоящих деталях. В такой ситуации дальнейший ремонт может потерять экономический смысл.

Главный вывод эксперта: смартфон не становится бесполезным автоматически через три-четыре года после покупки. При правильном уходе и своевременном обслуживании он способен оставаться удобным рабочим инструментом значительно дольше.