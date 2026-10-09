Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Где перехватили беспилотники

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожали с 20:00 мск 8 октября до 08:00 мск 9 октября. В список территорий, над которыми работали средства ПВО, вошли Калужская, Брянская, Нижегородская, Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Ульяновская, Ростовская и Астраханская области.

Также беспилотники перехватывали над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Данные Минобороны

В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Информация о количестве перехваченных и уничтоженных дронов охватывает 12-часовой период — с вечера 8 октября до утра 9 октября.