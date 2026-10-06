Диабет больше не только болезнь пожилых: врачи предупредили о новом тренде

Сахарный диабет второго типа приобрел характер неинфекционной пандемии: число заболевших в России ежегодно увеличивается на сотни тысяч, а заболевание все чаще выявляют у молодых людей и подростков. О ситуации рассказала корреспондент РЕН ТВ Кристина Морозова.

В России могут быть миллионы невыявленных пациентов

По оценке ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии имени Дедова Минздрава России Ольги Сухаревой, официальная статистика может не отражать реальное число людей с диабетом второго типа. С учетом мировых тенденций, по ее оценке, количество пациентов в России может составлять 10–12 млн человек.

Заболевание способно долго развиваться без выраженных симптомов, поэтому человек может считать себя здоровым, пока нарушения обмена веществ уже прогрессируют.

Диабет все чаще выявляют у молодых

Специалисты связывают распространение диабета второго типа с комплексом факторов, среди которых избыточный вес, недостаток физической активности, нездоровое питание и хронический стресс.

По словам врачей, постоянный недосып и стресс могут влиять на обмен веществ и усиливать существующие нарушения. При этом сами по себе стресс или недостаток сна не являются единственной причиной развития диабета.

Одним из ключевых механизмов заболевания считается инсулинорезистентность — состояние, при котором организм хуже реагирует на инсулин. Среди факторов риска врачи называют в том числе избыточный вес и ожирение.

Заболевание диагностируют у подростков

Раньше диабет второго типа часто называли диабетом взрослых, однако сейчас заболевание встречается и у детей и подростков. Педиатр из США Манаса Мантравади отметила, что хронические заболевания, которые прежде чаще проявлялись значительно позже, теперь диагностируют у более молодых пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет число людей с диабетом в мире выросло в четыре раза и достигло около 800 млн человек. По прогнозам, приведенным в медицинском журнале The Lancet, к середине века их число может превысить 1 млрд.

Врачи говорят о значении образа жизни

Эндокринолог Ольга Демичева отмечает важность контроля веса и образа жизни для снижения риска осложнений диабета.

Современный подход к заболеванию также предполагает раннее выявление и изменение привычек. По словам специалистов, снижение веса и коррекция образа жизни у части пациентов могут существенно улучшить показатели глюкозы и течение заболевания. При этом необходимость медикаментозного лечения определяется врачом индивидуально.