Россияне не могут отследить статус готовности визы в Японию

АТОР: туристы не могут отследить готовность визы в Японию

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Российские туристы временно не могут проверить статус готовности японской визы из-за технических неполадок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Подтверждаем наличие временных технических проблем с отслеживанием туристами статуса готовности японской визы. Однако клиентов туроператоров эта проблема касается в меньшей степени», — говорится в сообщении.

В компании ITM group отметили, что сбой не отражается на обслуживании клиентов.

. «Мы работаем по графику и знаем день, когда нам следует забирать готовые документы. Поэтому не отслеживаем информацию на сайтах, которые могут быть подвержены глобальным сбоям», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Ранее сообщалось о том, что в Японии впервые в мире пересадили сердечный пластырь из iPS-клеток.

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