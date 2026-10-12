Россияне не могут отследить статус готовности визы в Японию
АТОР: туристы не могут отследить готовность визы в Японию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Российские туристы временно не могут проверить статус готовности японской визы из-за технических неполадок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Подтверждаем наличие временных технических проблем с отслеживанием туристами статуса готовности японской визы. Однако клиентов туроператоров эта проблема касается в меньшей степени», — говорится в сообщении.
В компании ITM group отметили, что сбой не отражается на обслуживании клиентов.
. «Мы работаем по графику и знаем день, когда нам следует забирать готовые документы. Поэтому не отслеживаем информацию на сайтах, которые могут быть подвержены глобальным сбоям», — рассказали в пресс-службе туроператора.
Ранее сообщалось о том, что в Японии впервые в мире пересадили сердечный пластырь из iPS-клеток.