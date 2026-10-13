Дети и подростки стали на 28% чаще обращаться за поддержкой психологов

В 2026 году в России зафиксирован рост обращений за психологической поддержкой среди детей и подростков на 28%, сообщила «Известиям» комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

«Спрос повышается уже несколько лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов — это максимальный показатель за последние пять лет. После летних каникул меняется привычный ритм жизни, возрастает учебная и социальная нагрузка. Родители в это время могут острее замечать изменения в эмоциональном состоянии ребенка», — отметила специалист.

По ее словам, большинство запросов в детском направлении приходится на возрастную группу 12–16 лет.

Аналитики сервиса «Профи.ру» также зафиксировали осенью двукратный рост обращений к психологам по вопросам подростков. В октябре общий спрос на услуги специалистов увеличился на 21%, при этом детско-подростковый сегмент показал рост на 75%. Для сравнения: спрос на психологов для взрослых вырос на 16%, на семейных специалистов — на 4%.

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