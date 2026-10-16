Ровно 25 особей: сообщения о нашествии хищников в Подмосковье оказались выдумкой

Информация о резком увеличении численности волков и участившихся встречах с опасными хищниками на территории Московской области не соответствует действительности. Комитет лесного хозяйства Подмосковья официально заявил, что начиная с 2018 года популяция диких животных в регионе остается стабильной и не превышает 25 особей. Все появившиеся в сети сообщения о многочисленных контактах с хищниками не имеют подтверждения. О правилах безопасного поведения при случайной встрече с волком в лесу информирует сетевое издание REGIONS .

Официальная статистика: почему данные о нашествии волков не подтвердились?

По информации Комлесхоза Московской области, охотничьи хозяйства не зафиксировали ни скачка численности хищников, ни роста числа визуальных контактов с ними.

С 2018 года общая популяция волков в регионе стабильно держится на отметке, не превышающей 25 особей. Появившиеся в интернете слухи о десятках встреч с животными с начала осени базируются на данных из ненадежных источников и не имеют официального подтверждения.

Правила безопасности: как правильно вести себя при неожиданной встрече с хищником

Специалисты ведомства напомнили гражданам алгоритм действий, который поможет избежать агрессии со стороны дикого зверя.

Главное правило — категорически запрещается поворачиваться к волку спиной и пытаться резко убежать, так как это мгновенно спровоцирует инстинкт преследования. Рекомендуется медленно пятиться назад, не глядя хищнику прямо в глаза (взгляд «в упор» зверь воспринимает как вызов) и пытаясь визуально казаться крупнее за счет поднятой над головой одежды или сумок.