«Финансовый тайник». 25% россиян скрывает деньги от семьи

Около 25% россиян скрывают от партнеров информацию о своих доходах. По словам психологов, женщины чаще создают скрытые сбережения как защиту от возможной финансовой зависимости, тогда как мужчины предпочитают не афишировать доходы для совершения покупок, способных спровоцировать разногласия, сообщает Mash Money.

Для представительниц прекрасного пола подобная тактика часто выступает механизмом подстраховки. В ситуациях, когда личный заработок отсутствует или существенно уступает по размеру доходу партнера, накопления обеспечивают возможность сохранить материальную независимость при возникновении сложностей в отношениях. При этом присутствие личного резерва не обязательно свидетельствует о недоверии к супругу или партнеру.

У мужчин в качестве причины чаще выступают разногласия, связанные с тратами. Например, приобретение видеокарты стоимостью 70 тысяч рублей одному человеку может представляться необходимой вещью, а другому — бессмысленной растратой. Если подобные обсуждения регулярно завершаются конфликтами, часть дохода проще не афишировать и расходовать без согласования.

Психологи также увязывают наличие скрытых накоплений с увеличением заработка. При росте доходов у человека возникают собственные планы — от увлечений и крупных приобретений до инвестиций. При невысоком доходе, наоборот, партнеры чаще ограничиваются совместными тратами и не видят потребности создавать финансовый «тайник».

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