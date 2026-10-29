Чужая SIM, старый телефон и забытая верификация: кого мессенджеры заблокируют первыми

PRIMPRESS: мессенджеры анонсировали блокировку аккаунтов с 1 ноября 2026 года

Общество

В отраслевых каналах сообщили о грядущей массовой блокировке аккаунтов в мессенджерах: по опубликованным данным, до вступления новых правил остается менее двух лет. Ключевыми триггерами для ограничений названы невозможность подтвердить легитимность использования абонентского номера и устаревшее программное обеспечение устройства, передает PRIMPRESS.

В первую группу риска попадут владельцы аккаунтов, привязанных к чужим SIM-картам, в том числе к номерам супругов, родителей или дальних родственников. Алгоритмы платформ, как отмечается, уже сейчас способны выявлять расхождения между данными профиля и сведениями операторов связи, что в будущем приведет к автоматической блокировке. Вторая категория — пользователи старых смартфонов: разработчики сворачивают поддержку устаревших версий iOS и Android, и без свежих обновлений безопасности приложения перестанут запускаться. Третья группа — те, кто игнорирует запросы на верификацию: если платформа просит подтвердить возраст или личность, а владелец аккаунта не реагирует, доступ к истории переписки может быть аннулирован.

Специалисты по кибербезопасности советуют не откладывать профилактику: проверить в салоне связи, что договор оформлен на самого пользователя мессенджера, обновить приложения и включить двухфакторную аутентификацию. На фоне изменений ожидается рост фишинга: мошенники рассылают фальшивые уведомления о «срочной перерегистрации» и просят продиктовать код из SMS. Представители сервисов подчеркивают: официальная техподдержка WhatsApp* и Telegram никогда не запрашивает пароли или коды подтверждения в личных сообщениях — любое такое обращение следует расценивать как попытку взлома.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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