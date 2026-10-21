Поиски сотрудника МЧС в Горном Алтае осложнили 30-сантиметровый снег и рельеф
МЧС: поискам пропавшего спасателя помешали 30-сантиметровый снег и горы
В Чемальском районе Республики Алтай продолжается масштабная поисково-спасательная операция по розыску сотрудника МЧС, пропавшего по пути на пасеку. В региональном главке ведомства сообщили, что продвижение поисковых групп существенно затрудняют сложный горный рельеф и снежный покров глубиной до 30 сантиметров. На данный момент спасатели обследовали 66 квадратных километров местности с помощью пеших патрулей, беспилотников и вертолета Robinson, однако следов мужчины пока не обнаружено. Об этом сообщает МЧС России.
Ход поисково-спасательной операции
- Обстоятельства исчезновения: сотрудник МЧС ушел из дома на пасеку в субботу, 17 октября 2026 года. Позже его автомобиль обнаружили брошенным в урочище.
- Локация поиска: Чемальский район, Республика Алтай.
- Масштабы обследованной территории:
- 25 кв. км обследовано пешими группами;
- 41 кв. км проверен с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов;
- Задействован вертолет Robinson для оперативного мониторинга сложного рельефа.
- Факторы осложнения поиска: пересеченная горная местность и выпавший снег глубиной до 30 см.
- Задействованные ресурсы: 85 человек и 23 единицы техники (включая 39 спасателей и 12 единиц техники МЧС России).