Поиски сотрудника МЧС в Горном Алтае осложнили 30-сантиметровый снег и рельеф

МЧС: поискам пропавшего спасателя помешали 30-сантиметровый снег и горы

Общество

В Чемальском районе Республики Алтай продолжается масштабная поисково-спасательная операция по розыску сотрудника МЧС, пропавшего по пути на пасеку. В региональном главке ведомства сообщили, что продвижение поисковых групп существенно затрудняют сложный горный рельеф и снежный покров глубиной до 30 сантиметров. На данный момент спасатели обследовали 66 квадратных километров местности с помощью пеших патрулей, беспилотников и вертолета Robinson, однако следов мужчины пока не обнаружено. Об этом сообщает МЧС России.

Ход поисково-спасательной операции

  • Обстоятельства исчезновения: сотрудник МЧС ушел из дома на пасеку в субботу, 17 октября 2026 года. Позже его автомобиль обнаружили брошенным в урочище.
  • Локация поиска: Чемальский район, Республика Алтай.
  • Масштабы обследованной территории:
    • 25 кв. км обследовано пешими группами;
    • 41 кв. км проверен с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов;
    • Задействован вертолет Robinson для оперативного мониторинга сложного рельефа.
  • Факторы осложнения поиска: пересеченная горная местность и выпавший снег глубиной до 30 см.
  • Задействованные ресурсы: 85 человек и 23 единицы техники (включая 39 спасателей и 12 единиц техники МЧС России).

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