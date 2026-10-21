Поиски сотрудника МЧС в Горном Алтае осложнили 30-сантиметровый снег и рельеф

В Чемальском районе Республики Алтай продолжается масштабная поисково-спасательная операция по розыску сотрудника МЧС, пропавшего по пути на пасеку. В региональном главке ведомства сообщили, что продвижение поисковых групп существенно затрудняют сложный горный рельеф и снежный покров глубиной до 30 сантиметров. На данный момент спасатели обследовали 66 квадратных километров местности с помощью пеших патрулей, беспилотников и вертолета Robinson, однако следов мужчины пока не обнаружено. Об этом сообщает МЧС России.